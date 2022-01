Quirinale | Letta e Renzi di nuovo insieme per gli interessi paralleli ma Enrico non «sta sereno»

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale Enrico Letta: «Chiudiamoci in una stanza a pane e acqua e buttiamo la chiave». Che poi è la sorte toccat… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Per sbloccare l’impasse sul #Quirinale #Letta propone di chiudere tutti dentro una stanza e buttare la chiave. “A pane… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Elezione presidente della Repubblica, oggi il terzo voto. Letta: 'Vertice per decidere' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Letta

Per ilsi torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c'è ... Il centrosinistra, con, boccia sostanzialmente la terna e propone un supervertice per ...Il centrodestra, che ieri ha presentato una rosa di tre candidati per il, potrebbe ...chiede un incontro fra le parti: "Chiudiamoci in un conclave con pane e acqua", finché non uscirà ...Salvini: "Spero che Conte e Letta non si fermino solo ai no". Ricciardi: "Dobbiamo metterci intorno a un tavolo e non alzarci finché non si è trovato un nome degno della Presidenza della Repubblica'' ...Per la partita del Quirinale, ovvero l'elezione del Presidente della Repubblica, ogni giorno riserva sorprese e cambiamenti. La giornata di ieri ha visto come ...