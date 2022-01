Quirinale | Conte | “Casellati? Sarebbe un grave errore mettere in gioco una carica istituzionale Con Letta siamo allineati”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Non si permetta nessuno di dire che il Movimento dica no a Draghi.” Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, parlando con i giornalisti nel giorno della terza votazione per il. L’ex premier ha aggiunto che “connon ci sono differenze di valutazione” e ha chiesto alla stampa di non parlare più “di vertice di centrosinistra, qui c’è un fronte progressista ognuno con le proprie sensibilità. E.” Rispondendo ad una domanda sulla possibile candidatura di Maria Elisabetta Albertida parte del centrodestra,ha detto che “inunain un quadro contrapposizione senza una soluzione condivisa ...

A dirlo è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. 26 gennaio 2022Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, a chi gli chiedeva dell'ipotesi della presidente del ... Il voto per ilminuto per minuto', Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'. 13:...Mercoledì, 26 gennaio 2022 Home > aiTv > Quirinale, Conte: Il Movimento dice sì a Draghi, a palazzo Chigi Roma, 26 gen. (askanews) - "Vi prego di riportare correttamente la posizione del Movimento.Oggi, la Casellati per un lungo tempo durante le votazioni si è allontanata, e a spoglio in corso il suo posto è ancora vuoto.