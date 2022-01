Quirinale 2022, Letta stoppa Casellati: “Assurdo, così salta tutto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al termine della terza votazione sul Colle non è ancora stato fissato il vertice con il centrodestra chiesto ieri sera da Pd, M5S e Leu. Enrico Letta ha passato le ultime ore al palazzo dei gruppi a Montecitorio. Contatti a tutto campo per il segretario dem. “Si stanno sentendo con centrodestra per cercare di mettere in piedi il ‘conclave’…”, dice un capogruppo di sinistra in Transatlantico. C’è stato, intanto, un nuovo faccia a faccia tra Letta e Matteo Renzi con cui i rapporti, ribadiscono più fonti, continuano ad essere più che buoni in questa fase. “Un colloquio per concordare i prossimi passi”, fanno sapere dal Nazareno. “Il segretario dem ha confermato che il Pd è contrario ad una candidatura di parte che spacchi la maggioranza. E che farà il possibile per bloccarla”. Perché a questo punto della giornata ancora ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Al termine della terza votazione sul Colle non è ancora stato fissato il vertice con il centrodestra chiesto ieri sera da Pd, M5S e Leu. Enricoha passato le ultime ore al palazzo dei gruppi a Montecitorio. Contatti acampo per il segretario dem. “Si stanno sentendo con centrodestra per cercare di mettere in piedi il ‘conclave’…”, dice un capogruppo di sinistra in Transatlantico. C’è stato, intanto, un nuovo faccia a faccia trae Matteo Renzi con cui i rapporti, ribadiscono più fonti, continuano ad essere più che buoni in questa fase. “Un colloquio per concordare i prossimi passi”, fanno sapere dal Nazareno. “Il segretario dem ha confermato che il Pd è contrario ad una candidatura di parte che spacchi la maggioranza. E che farà il possibile per bloccarla”. Perché a questo punto della giornata ancora ...

