Quirinale | 125 voti per Mattarella | 114 per Crosetto | 61 per Maddalena e 52 per Casini

Advertising

pietroraffa : Mattarella, tra la seconda e la terza votazione, è passato da 39 a 125 voti. Questo è IL dato #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Sono 527 le schede bianche al secondo scrutinio. Ieri erano state 672. Aumentano i voti disper… - DavideScialpi : Elezioni Presidente della Repubblica Mattarella 125 Crosetto 114 Maddalena 61 Casini 52 Giorgetti 19 Cartabia 8 Bi… - mummy53690440 : QUIRINALE: MATTARELLA 125 VOTI, CROSETTO 114, MADDALENA 61, CASINI 52 - moliseweb : #Quirinale, ancora #fumatanera: #Mattarella raggiunge quota 125 voti -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 125

... contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del. ... Dispersivoti, 38 le schede nulle. Fumata nera la prima giornata: 672 schede bianche La prima ...Il più votato è Sergio Mattarella convoti, segue Guido Crosetto con 114 voti. Nessun astenuto, ... Il voto per ilminuto per minuto", Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia. 13:28 ...Quirinale, terza fumata nera. Ma i partiti cominciano a contarsi. Sale Mattarella, seguito da candidato di Fdi. Pd avverte: Se Salvini punta su Casellati rischio per la maggioranza ...Calano a 412 le schede bianche nel terzo giorno di votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, a Montecitorio. All'indomani della presentazione della rosa dei tre candidati del centrodes ...