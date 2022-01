P50 Pocket Premium, si piega senza piega. Design chic per dimenticare l'assenza di Google e del 5G (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Huawei svela il pieghevole pensato per far concorrenza al Samsung Galaxy Z Flip. A colpire è il Design, molto sottile per la categoria, ma c’è anche tutta la potenza dello Snapdragon 888. E secondo il produttore, la piega fra i due display è praticamente invisibile... Leggi su dday (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Huawei svela il pieghevole pensato per far concorrenza al Samsung Galaxy Z Flip. A colpire è il, molto sottile per la categoria, ma c’è anche tutta la potenza dello Snapdragon 888. E secondo il produttore, lafra i due display è praticamente invisibile...

