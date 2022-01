Michele, scomparso da due settimane. L'appello disperato della madre: 'Ti prego, fatti sentire' (Di giovedì 27 gennaio 2022) ' Non dormo la notte, se qualcuno sa qualcosa, ce lo faccia sapere, se non direttamente a me, alle autorità , ma portatemi mio figlio': è l' appello disperato di Maria Comitangelo, mamma di Michele ... Leggi su leggo (Di giovedì 27 gennaio 2022) ' Non dormo la notte, se qualcuno sa qualcosa, ce lo faccia sapere, se non direttamente a me, alle autorità , ma portatemi mio figlio': è l'di Maria Comitangelo, mamma di...

Advertising

valen_mess_ : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… - Naty88832250 : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… - sempreultimi : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… - icaaroo__ : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… - an12frnc : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… -