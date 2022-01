Michael Jackson, la sorella Janet: “Mi insultava per il peso. Mi chiamava vacca o cavalla” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Promette scintille ‘Janet’, il documentario in due parti sulla vita artistica e personale della sorella di Micheal Jackson. Come riportato dal Sun, nella pellicola – in onda dal 28 gennaio negli States – l’artista 55enne ha raccontato anche alcuni episodi drammatici della propria vita, specialmente di quando era ragazzina e aveva qualche chilo di troppo. “A volte Mike mi prendeva in giro e mi chiamava scrofa, cavalla, vacca. Si metteva a ridere e ridevo anche io, ma poi sentivo qualcosa nel profondo che faceva male – ha raccontato lei -. Quando qualcuno ti dice che pesi troppo, lascia il segno”. “I miei problemi con il peso e le difficoltà ad accettare il mio corpo in realtà sono iniziati davvero quando ho cominciato a recitare in Good Times. Mi sono sviluppata molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Promette scintille ‘’, il documentario in due parti sulla vita artistica e personale delladi Micheal. Come riportato dal Sun, nella pellicola – in onda dal 28 gennaio negli States – l’artista 55enne ha raccontato anche alcuni episodi drammatici della propria vita, specialmente di quando era ragazzina e aveva qualche chilo di troppo. “A volte Mike mi prendeva in giro e miscrofa,. Si metteva a ridere e ridevo anche io, ma poi sentivo qualcosa nel profondo che faceva male – ha raccontato lei -. Quando qualcuno ti dice che pesi troppo, lascia il segno”. “I miei problemi con ile le difficoltà ad accettare il mio corpo in realtà sono iniziati davvero quando ho cominciato a recitare in Good Times. Mi sono sviluppata molto ...

Advertising

FQMagazineit : Michael Jackson, la sorella Janet: “Mi insultava per il peso. Mi chiamava vacca o cavalla” - giovannitundo : Che tenero Crosetto che pensa che il nome sulla scheda siano per lui. Scrivere Rosa Culetto, Nara Bocchi o One Min… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Janet Jackson, i retroscena sul suo rapporto con Michael: “Mi ha chiamata maiale da macello” - PDUmorista : Janet Jackson shock: 'Michael mi bullizzava e mi insultava per il mio peso chiamandomi vacca e scrofa”. Quindi We a… - PDUmorista : Janet Jackson shock: 'Michael mi bullizzava e mi insultava per il mio peso chiamandomi vacca e scrofa”. E tu non po… -