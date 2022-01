Luppi: “Napoli-Inter vale tantissimo. Scudetto attenti agli azzurr” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gianluca Luppi ex difensore del Napoli parla a Radio Marte della corsa Scudetto con gli azzurri che sfida l’Inter. Ma Napoli-Inter sarà anche la sfida di campionato in programma il 12 febbraio 2022: “Napoli-Inter può valere mezzo Scudetto? Può essere, specie se il Napoli vincerà a Venezia e l’Inter non vincerà nel derby. Non è detto che il Napoli non possa vincere lo Scudetto, campionato equilibrato. Poi chiaramente ora il calcio è diverso, le piccole possono dire la loro, il Venezia è una squadra da prendere con le molle. Io allenatore del Napoli? Magari! Sono stato in Arabia Saudita come assistente, ora sto allenando ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gianlucaex difensore delparla a Radio Marte della corsacon glii che sfida l’. Masarà anche la sfida di campionato in programma il 12 febbraio 2022: “puòre mezzo? Può essere, specie se ilvincerà a Venezia e l’non vincerà nel derby. Non è detto che ilnon possa vincere lo, campionato equilibrato. Poi chiaramente ora il calcio è diverso, le piccole possono dire la loro, il Venezia è una squadra da prendere con le molle. Io allenatore del? Magari! Sono stato in Arabia Saudita come assistente, ora sto allenando ...

