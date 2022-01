Inter scatenata sul mercato: dopo Gosens in arrivo un altro colpo! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Inter scatenata sul mercato, infatti dopo aver chiuso Gosens, per i nerazzurri è in arrivo un altro rinforzo. Il calciatore in questione è Felipe Caicedo che ha già detto di si ad Inzaghi per trasferirsi in nerazzurro. Nel pomeriggio è attesa la fumata bianca che sancirà l’arrivo dell’attaccante a Milano in prestito secco fino a giugno. Caicedo, Inter, calciomercatoCaicedo guadagna al Genova 2,5 milioni di euro, ma pur di ritornare ad essere allenato da Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio, è disposto a ridursi l’ingaggio. Il classe 1988 sarà con ogni probabilità il nuovo rinforzo dell’Inter per l’attacco. Nel frattempo il Genova sempre con la formula del prestito ha ingaggiato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sul, infattiaver chiuso, per i nerazzurri è inunrinforzo. Il calciatore in questione è Felipe Caicedo che ha già detto di si ad Inzaghi per trasferirsi in nerazzurro. Nel pomeriggio è attesa la fumata bianca che sancirà l’dell’attaccante a Milano in prestito secco fino a giugno. Caicedo,, calcioCaicedo guadagna al Genova 2,5 milioni di euro, ma pur di ritornare ad essere allenato da Simone Inzaghi, suo allenatore ai tempi della Lazio, è disposto a ridursi l’ingaggio. Il classe 1988 sarà con ogni probabilità il nuovo rinforzo dell’per l’attacco. Nel frattempo il Genova sempre con la formula del prestito ha ingaggiato ...

