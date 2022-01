**Intel: Tribunale Ue annulla multa Commissione da 1,06 mld** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Il Tribunale Ue ha annullato la multa da 1,06 miliardi inflitta nel 2009 a Intel dalla Commissione Europea che contestava al produttore di microprocessori Intel "per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori x86 , nel periodo tra l'ottobre 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato i suoi concorrenti". La Commissione lamentava "due tipi di condotte commerciali adottate da Intel nei confronti dei suoi partner commerciali, vale a dire restrizioni allo scoperto e sconti condizionati". Inizialmente il ricorso proposto da Intel era stato integralmente respinto nel 2014 dal Tribunale, ma nel 2017 dopo l'impugnazione del gruppo americano, la Corte Ue aveva annullato tale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - IlUe hato lada 1,06 miliardi inflitta nel 2009 a Intel dallaEuropea che contestava al produttore di microprocessori Intel "per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori x86 , nel periodo tra l'ottobre 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato i suoi concorrenti". Lalamentava "due tipi di condotte commerciali adottate da Intel nei confronti dei suoi partner commerciali, vale a dire restrizioni allo scoperto e sconti condizionati". Inizialmente il ricorso proposto da Intel era stato integralmente respinto nel 2014 dal, ma nel 2017 dopo l'impugnazione del gruppo americano, la Corte Ue avevato tale ...

Advertising

TV7Benevento : **Intel: Tribunale Ue annulla multa Commissione da 1,06 mld**... - smilypapiking : RT @davcarretta: Il Tribunale dell’Ue annulla multa da oltre 1 miliardo a Intel per abuso di posizione dominante. Altra botta dei giudici… - federicodefalco : RT @davcarretta: Il Tribunale dell’Ue annulla multa da oltre 1 miliardo a Intel per abuso di posizione dominante. Altra botta dei giudici… - MattiaGallo17 : RT @davcarretta: Il Tribunale dell’Ue annulla multa da oltre 1 miliardo a Intel per abuso di posizione dominante. Altra botta dei giudici… - Agenparl : Tribunale Ue: annullata parzialmente la decisione della Commissione che infligge a Intel un’ammenda di 1,06 miliard… -

Ultime Notizie dalla rete : **Intel Tribunale Ericsson porta Apple in tribunale: 'Sta producendo terminali 5G senza pagare la licenza' Il gigante delle telecomunicazioni Ericsson porterà Apple in tribunale per l'uso, senza licenza, di alcuni suoi brevetti . È questo il clamoroso epilogo di una ...anche i brevetti per il 5G di Intel La ...

Guida per gli audio log di Halo Infinite, ecco dove trovarli tutti! ...Isola 2 - Sito degli scavi Isola 3 - Pelican abbattuto Isola 4 - La sequenza Isola 5 - Tribunale ... Seguite la nostra guida e li otterrete tutti! Esiliati - Outpost Intel 15 - In Your Honor Il primo ...

**Intel: Tribunale Ue annulla multa Commissione da 1,06 mld** Il Sannio Quotidiano Corte Ue annulla multa della Commissione da 1,06 mld a Intel BRUXELLES - La Corte di Giustizia dell'Unione europea annulla parzialmente la decisione della Commissione Ue che ha inflitto a maggio 2009 a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per abuso di posi ...

Accuse di frode, si stringe il cerchio su Trump Entornointeligente.com / WASHINGTON.- â?” Il cerchio della magistratura newyorchese si stringe attorno a Donald Trump. Per la prima volta la procuratrice generale dello stato, Letitia James, ha mosso ...

Il gigante delle telecomunicazioni Ericsson porterà Apple inper l'uso, senza licenza, di alcuni suoi brevetti . È questo il clamoroso epilogo di una ...anche i brevetti per il 5G diLa ......Isola 2 - Sito degli scavi Isola 3 - Pelican abbattuto Isola 4 - La sequenza Isola 5 -... Seguite la nostra guida e li otterrete tutti! Esiliati - Outpost15 - In Your Honor Il primo ...BRUXELLES - La Corte di Giustizia dell'Unione europea annulla parzialmente la decisione della Commissione Ue che ha inflitto a maggio 2009 a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per abuso di posi ...Entornointeligente.com / WASHINGTON.- â?” Il cerchio della magistratura newyorchese si stringe attorno a Donald Trump. Per la prima volta la procuratrice generale dello stato, Letitia James, ha mosso ...