"Ho visto i suoi occhi e li ho lasciati soli". Prego? Sgarbi, confessione (piccantissima) su Berlusconi e Maria Elena Boschi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla telefonata fatta da Silvio Berlusconi a Maria Elena Boschi. Il leader di Forza Italia, prima di sciogliere la riserva e per mano del telefonista Vittorio Sgarbi, ha contattato anche la deputata di Italia Viva. A differenza degli altri parlamentari, il Cavaliere non l'ha chiamata per sondare il terreno sul Quirinale ma per complimentarsi. A rivelarlo le parole del critico d'arte riportate da Aldo Cazzullo sul corriere.it. "Pareva Cavalcanti nei suoi momenti più belli, Dante nella fase della donna angelicata…", lo ha descritto il deputato del Misto aggiungendo quanto avrebbe riferito Berlusconi alla Boschi. "Vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare… questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli sulla telefonata fatta da Silvio. Il leader di Forza Italia, prima di sciogliere la riserva e per mano del telefonista Vittorio, ha contattato anche la deputata di Italia Viva. A differenza degli altri parlamentari, il Cavaliere non l'ha chiamata per sondare il terreno sul Quirinale ma per complimentarsi. A rivelarlo le parole del critico d'arte riportate da Aldo Cazzullo sul corriere.it. "Pareva Cavalcanti neimomenti più belli, Dante nella fase della donna angelicata…", lo ha descritto il deputato del Misto aggiungendo quanto avrebbe riferitoalla. "Vorrei essere più giovane solo per poter corteggiare una donna scesa in terra a miracol mostrare… questa ...

Advertising

GassmanGassmann : Se si abbandonano le periferie, se si sposta quello che non si vuole vedere fuori dal centro, poi non ci si deve st… - a_padellaro : Visto che Berlusconi batte in ritirata, adesso i suoi sodali dicono che potrebbe essere lui il kingmaker di Mario D… - oknowordss : Vivendo per l'angst di venerdì notte quando lei tornerà ad ignorarlo dopo aver visto i suoi confessionali #jerù - alexriccio1 : @JHajji85 @davoli_pietro @StefanoBerto83 @DrPikkolo Va beh visto che abbiamo l'avvocato di GS, spendiamo qualche s… - ManciniSimona24 : RT @GassmanGassmann: Se si abbandonano le periferie, se si sposta quello che non si vuole vedere fuori dal centro, poi non ci si deve stupi… -