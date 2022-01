Gf Vip 6 | Eva Grimaldi lancia una frecciatina a Nathaly Caldonazzo | poi svela perché tifa per Soleil Sorge

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Eva, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto un bilancio della sua esperienza al game-show di Canale 5 per il settimanale Chi. “Sono rimasta troppo poco, per me è stato un sogno. Io ho sognato di entrare nella Casa del Gf Vip e sono uscita subito dopo”. Ha esordito così laripensando al suo percorso nella Casa, che ha definito “breve ma intenso”. Subito dopo, la showgirl ha approfondito le sue impressioni, in particolare su una sua ex coinquilina molto discussa, Katia Ricciarelli: Mi sono sentita un’ospite pesce, quello che dopo tre giorni puzza. Io ero in una Casa che avrebbe dovuto essere anche mia. Invece mi sono sentita ospite di sconosciuti e quindi, a disagio. Per dire una cosa piccola, quelli che erano entrati prima di me mangiavano e non mi chiedevano se preferivo una cosa oppure l’altra. Poi ...