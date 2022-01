Eleonora Pedron conquista Back to School con un minidress nero da sogno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È tempo di tornare sui banchi di scuola per i vip, che a Back to School devono fare i conti con l’esame di quinta elementare sotto gli occhi vigili di un gruppo di “maestrini” tra gli 8 e gli 11 anni. Nella puntata del 25 gennaio, insieme ad Antonella Elia, Enzo Miccio, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci, ad affrontare le temutissime domande dei maestri è stata Eleonora Pedron che, oltre, ad essere promossa, ha incantato il pubblico con il suo look total black. La ex Miss Italia ha infatti indossato un minidress nero che ci ha subito fatto innamorare: le maniche lunghe con le spalle a sbuffo, la gonna a portafoglio impreziosita dalle cuciture a contrasto lungo tutto l’orlo, un meraviglioso fermaglio a forma di fiore ad arricchire la scollatura, resa unica anche dai ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È tempo di tornare sui banchi di scuola per i vip, che atodevono fare i conti con l’esame di quinta elementare sotto gli occhi vigili di un gruppo di “maestrini” tra gli 8 e gli 11 anni. Nella puntata del 25 gennaio, insieme ad Antonella Elia, Enzo Miccio, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta e Totò Schillaci, ad affrontare le temutissime domande dei maestri è statache, oltre, ad essere promossa, ha incantato il pubblico con il suo look total black. La ex Miss Italia ha infatti indossato unche ci ha subito fatto innamorare: le maniche lunghe con le spalle a sbuffo, la gonna a portafoglio impreziosita dalle cuciture a contrasto lungo tutto l’orlo, un meraviglioso fermaglio a forma di fiore ad arricchire la scollatura, resa unica anche dai ...

