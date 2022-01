Decreto flussi. Giovedì 27 il 'Click day' per assumere lavoratori extracomunitari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... muniti di una identità Spid e attraverso il sito nullaostalavoro.dlci.interno.it , hanno ... adottato con dpcm 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio. Leggi su avvenire (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... muniti di una identità Spid e attraverso il sito nullaostalavoro.dlci.interno.it , hanno ... adottato con dpcm 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio.

Advertising

Avvenire_Nei : #27gennaio il #Clickday per assumere lavoratori extracomunitari - renni1968 : RT @LVDA_Acid: Decreto flussi, a firma Mario Draghi. Si scaricano gli italiani nelle acque fognarie e si introducono 70.000 schiavi extraco… - DongPartners : #decretoflussi #italia #immigration #dongpartners Decreto Flussi 2021 pubblicato in Gazzetta. Ammesse le domande… - Kristina_Claret : @luigi6517 ????????qualc1 lo tranquillzzi ???? 10 giorni fa è entrato in vigore il «Decreto Flussi» #migranti che consent… - Cinformi : #Decretoflussi 2021, le quote chieste dalla Provincia autonoma di Trento: 1.750 quote per lavoro stagionale (+100 p… -