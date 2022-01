47 anni e non dimostrarli: Zé Roberto è impressionante (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex calciatore brasiliano, Zé Roberto, ha condiviso questo video sui suoi social e la forma fisica in cui si trova è semplicemente impressionante Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'ex calciatore brasiliano, Zé, ha condiviso questo video sui suoi social e la forma fisica in cui si trova è semplicemente

Advertising

ladyonorato : A soli 12 anni, una vita spezzata, una famiglia stravolta. Un dolore devastante. Cosa ha provocato un infarto fulmi… - francescocosta : Mattarella è sempre stato molto attento alla sua immagine, e ha sempre scelto molto accuratamente (ma non senza cor… - AurelianoStingi : Un ragazzo di 28 anni che muore per una malattia per la quale esiste un vaccino è una tragedia, se quel ragazzo dur… - ciptwee : RT @OrtigiaP: SE AVETE UNA COSCIENZA.....queste morti vi perseguiteranno Carlo Alberto morto a 12 anni d'infarto perchè senza vaccino non… - Annika593482531 : RT @comascio: Abbiamo un Presidente della Repubblica uscente di 80 anni e un Presidente del Consiglio di 74 anni. Una generazione predator… -