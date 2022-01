Zeman Foggia, dal possibile addio al rinnovo: Zemanlandia continua (Di martedì 25 gennaio 2022) Non si dividono le strade di Zeman e il Foggia. nel pomeriggio c’era aria di addio, tutto risolto con rinnovo di contratto Foggia Zeman e un amore destinato ad andare avanti. Nel pomeriggio c’erano state avvisaglie di dimissioni, con il Boemo assente alla direzione degli allenamenti. La situazione era peggiorata dopo la sconfitta interna con il Latina e la rescissione del Ds Pavone. Oggi l’incontro con il presidente e tutto risolto con il rinnovo e prolungamento di contratto per l’allenatore e il diesse. Nessun problema, dunque, Zemanlandia continua. La stessa società lo ha comunicato con una nota ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Non si dividono le strade die il. nel pomeriggio c’era aria di, tutto risolto condi contrattoe un amore destinato ad andare avanti. Nel pomeriggio c’erano state avvisaglie di dimissioni, con il Boemo assente alla direzione degli allenamenti. La situazione era peggiorata dopo la sconfitta interna con il Latina e la rescissione del Ds Pavone. Oggi l’incontro con il presidente e tutto risolto con ile prolungamento di contratto per l’allenatore e il diesse. Nessun problema, dunque,landia. La stessa società lo ha comunicato con una nota ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

