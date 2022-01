Virginia Woolf: tra le pagine del femminismo (Di martedì 25 gennaio 2022) Virginia Woolf: la scrittrice a cavallo del ‘900 che attraverso i suoi scritti e ideali ispirò e condusse le donne verso una nuova autodeterminazione. Ora come allora le sue opere figurano quali importanti radici nei confronti di tematiche quanto mai attuali. Nata a Kensington esattamente centoquaranta anni fa, Adeline Virginia Stephens crebbe fin da subito a pane e disparità, vicina ad una madre molto amata, moglie e levatrice, salvandosi da un tentato stupro perpetrato per mano di uno dei fratelli. Questi ricevettero un’istruzione scolastica e universitaria, a differenza delle donne educate in casa. Vari i drammi che la condussero ad uno stato di nevrosi e depressione, primo fra tutti la morte della madre nel 1895. Infine il suicidio, il 28 marzo 1941 quando, con delle pietre nelle tasche del cappotto si gettò nel fiume Ouse, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022): la scrittrice a cavallo del ‘900 che attraverso i suoi scritti e ideali ispirò e condusse le donne verso una nuova autodeterminazione. Ora come allora le sue opere figurano quali importanti radici nei confronti di tematiche quanto mai attuali. Nata a Kensington esattamente centoquaranta anni fa, AdelineStephens crebbe fin da subito a pane e disparità, vicina ad una madre molto amata, moglie e levatrice, salvandosi da un tentato stupro perpetrato per mano di uno dei fratelli. Questi ricevettero un’istruzione scolastica e universitaria, a differenza delle donne educate in casa. Vari i drammi che la condussero ad uno stato di nevrosi e depressione, primo fra tutti la morte della madre nel 1895. Infine il suicidio, il 28 marzo 1941 quando, con delle pietre nelle tasche del cappotto si gettò nel fiume Ouse, ...

Advertising

RaiCultura : #RaiCultura celebra i 140 anni dalla nascita della scrittrice Virginia #Woolf (#25gennaio 1882) con uno speciale ri… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #25gennaio 1882 nasce Virginia Woolf. Scrittrice londinese. #CondividiLaCultura #Letteratura - dostoevskijbabe : RT @georgienonfa: Buon compleanno, Virginia Woolf, ti sento vicina soprattutto quando scrivi «Io non amo il mio prossimo. Li detesto tutti.… - feltrinellied : RT @GiuseppeZucco_: «Sono innamorato», disse lui, non a lei, ma a qualcuno che s'era levato nel buio, non si poteva toccare, e a cui piedi,… - AnnaChiaraMine1 : RT @fguglieri: Il 25 gennaio 1882 nasceva Virginia Woolf. Tempo di rileggere su Biancamano uno dei suoi ultimi testi, tradotto e introdotto… -