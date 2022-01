VIDEO Rafael Nadal sconfigge il mal di stomaco agli Australian Open: prende una pillola, poi batte Shapovalov (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal si è salvato contro Denis Shapovalov e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2022. Lo spagnolo ha vinto comodamente i primi due set contro il canadese, ma poi ha subito l’imperiosa rimonta del nordamericano e tutto si è deciso nella quinta frazione. Sulla lunga distanza è emerso il talento del fuoriclasse iberico, capace di chiudere i conti col punteggio di 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il numero 5 al mondo ha regolato il numero 14 del ranking ATP e continua a inseguire il 21mo Slam, quello con cui staccherebbe Novak Djokovic e Roger Federer in cima alla speciale classifica. Il mancino di Manacor non ha sconfitto soltanto l’avversario, ma anche un forte mal di ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è salvato contro Denise si è qualificato alle semifinali degli2022. Lo spagnolo ha vinto comodamente i primi due set contro il canadese, ma poi ha subito l’imperiosa rimonta del nordamericano e tutto si è deciso nella quinta frazione. Sulla lunga distanza è emerso il talento del fuoriclasse iberico, capace di chiudere i conti col punteggio di 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. Il numero 5 al mondo ha regolato il numero 14 del ranking ATP e continua a inseguire il 21mo Slam, quello con cui staccherebbe Novak Djokovic e Roger Federer in cima alla speciale classifica. Il mancino di Manacor non ha sconfitto soltanto l’avversario, ma anche un forte mal di ...

