Traffico Roma del 25-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Tiburtina per incidente code altezza Settecamini direzioneintenso ilcon rallentamenti e code in entrata asu Cassia Flaminia Salaria code poi sulla tangenziale est e tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico file sul percorso Urbano della A24 tra via di Tor Cervara e la tangenziale est lungo la carreggiata interna del raccordo rallentamenti tra la diramazione disu dell’appia altri rallentamenti in carreggiata esterna altezza Cristoforo Colomborallentamenti sulla Appia tra Ciampino e il raccordo anulare code sulla Cristoforo Colombo tra la Pontina è Viale dell’Oceano Atlantico Per quanto riguarda il trasporto pubblico per consentire ...