Tantissimo: testo e significato del brano di Le Vibrazioni

Manca meno di una settimana a Sanremo e tra gli artisti in gara anche Le Vibrazioni con il brano 'Tantissimo'. Nel 2005 Le Vibrazioni hanno partecipato per la prima volta al Festival con la canzone Ovunque andrò, e poi di nuovo nel 2018 con Così sbagliato; infine si sono classificati quarti con Dov'è nel 2020. Quest'anno la band propone un brano veloce e rock dalle chiare sonorità Anni 80. Nel testo c'è una chiara malinconia che assale quando ci si tuffa nei ricordi.

Il testo

C'era l'aria che ci univa in mille persone
C'era un tempo per dare e avere
C'è ancora la mia vita piena di tante cose
Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre
Oggi penso a tutte le occasioni sprecate
Alle giornate in strada tra tanta gente
E a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore
Per ...

