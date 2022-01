Sputnik V è più efficace di Pfizer contro Omicron? I dubbi sullo studio italo-russo allo Spallanzani (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 20 gennaio scorso è stata annunciata la pubblicazione di un preprint riguardante lo studio sull’efficacia di Sputnik V, condotto presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Hanno partecipato anche i ricercatori del Centro Gamaleya, che produce il vaccino russo contro il nuovo Coronavirus, con l’appoggio del fondo sovrano locale RDIF. Il vaccino risulterebbe «meglio di Pfizer contro la variante Omicron». Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, questo lavoro dimostrerebbe che «due dosi di Sputnik V forniscono titoli medi geometrici (GMT) di anticorpi neutralizzanti del virus contro la variante Omicron di COVID rispetto a due dosi di vaccino ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 20 gennaio scorso è stata annunciata la pubblicazione di un preprint riguardante losull’efficacia diV, condotto presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro. Hanno partecipato anche i ricercatori del Centro Gamaleya, che produce il vaccinoil nuovo Coronavirus, con l’appoggio del fondo sovrano locale RDIF. Il vaccino risulterebbe «meglio dila variante». Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, questo lavoro dimostrerebbe che «due dosi diV forniscono titoli medi geometrici (GMT) di anticorpi neutralizzanti del virusla variantedi COVID rispetto a due dosi di vaccino ...

