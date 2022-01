Questa bambina non è stata arrestata «perché non aveva il Green Pass per il museo» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 22 gennaio su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vedono due agenti del dipartimento di polizia di New York (Nypd) accompagnare una bambina fino a un’auto di servizio. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La polizia di New York ha arrestato una bambina di 9 anni a New York perché non aveva il Green Pass per il museo». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il filmato è reale, è stato girato il 19 gennaio 2022 all’uscita del museo americano di storia naturale a New York. Le immagini non mostrano però una bambina arrestata perché senza Green ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 22 gennaio su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vedono due agenti del dipartimento di polizia di New York (Nypd) accompagnare unafino a un’auto di servizio. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «La polizia di New York ha arrestato unadi 9 anni a New Yorknonilper il». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Il filmato è reale, è stato girato il 19 gennaio 2022 all’uscita delamericano di storia naturale a New York. Le immagini non mostrano però unaarresenza...

Advertising

elenabonetti : È stato un onore incontrare questa mattina Lidia Maksymowicz, che mi ha donato una copia del suo libro “La bambina… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio ci sarà Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, nelle librerie con l’autobiog… - madsonmars : questa saffica qui è una bambina capisci alfonso io senza di lei non riesco a vivere - cherry19611883 : RT @Annevicix: Gente che insulta Lulu etichettandola come “scimmia“e “bambina malata di mente” solo per aver avuto un crollo stamattina,dov… - molliangelove : RT @Annevicix: Gente che insulta Lulu etichettandola come “scimmia“e “bambina malata di mente” solo per aver avuto un crollo stamattina,dov… -