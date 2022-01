Omicron rallenta, occupazione reparti stabili ma cresce in 12 regioni. Ecco chi rischia il cambio colore (Di martedì 25 gennaio 2022) Omicron sta rallentando la sua corsa e i risultati si vedono anche nei reparti Covid degli ospedali italiani. I dati di Agenes riferiti al 24 gennaio svelano una percentuale stabile... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 25 gennaio 2022)stando la sua corsa e i risultati si vedono anche neiCovid degli ospedali italiani. I dati di Agenes riferiti al 24 gennaio svelano una percentuale stabile...

