Napoli, ecco il trucco con cui i dipendenti della Asl si sono maggiorati lo stipendio (Di martedì 25 gennaio 2022) Hanno inserito voci retributive fittizie nel software degli statini paga e così, con questo trucchetto, 18 dipendenti della Asl Napoli 1 Centro sono riusciti a maggiorarsi lo stipendio. È l'ultima scoperta dei carabinieri del Nas di Napoli che, coordinati dalla procura partenopea e dopo lunghe indagini hanno messo a fuoco il meccanismo con cui i 18 dipendenti Asl sono riusciti ad aumentarsi la busta paga. Stamattina i militari del Nucleo Antisofisticazioni hanno dato esecuzione all'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e patrimoniali emessa dal gip di Napoli nei confronti delle 18 persone gravemente indiziate in concorso tra loro di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e truffa aggravata. Tre indagati, secondo ...

