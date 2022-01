Maxime Cressy vuole far tornare di moda il serve&volley (Di martedì 25 gennaio 2022) Se dopo l’intrigo internazionale di Novak Djokovic ci chiedevamo se il tennis avrebbe avuto il giusto spazio del discorso durante il primo Slam della stagione, beh, gli Australian Open non stanno deludendo. Le storie da scegliere sono tante e per tutti i gusti: la consacrazione del tennis italiano e di quello canadese, con quattro giocatori piazzati ai quarti di finale; la rinascita degli anziani francesi Gael Monfils e Alizé Cornet, redivivi dopo anni di risultati mediocri; oppure lo spettacolo pigro di Nick Kyrgios, in singolo contro Daniil Medvedev o in doppio – un po’ cheesy – con Thanasi Kokkinakis. O ancora: l’exploit della mastodontica estone Kaia Kanepi, ai quarti di finale da numero 115 del mondo. Voglio però parlare del torneo di Maxime Cressy, uno strano animale di un metro e 98 che è arrivato a Melbourne con un’idea semplice e precisa: ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 25 gennaio 2022) Se dopo l’intrigo internazionale di Novak Djokovic ci chiedevamo se il tennis avrebbe avuto il giusto spazio del discorso durante il primo Slam della stagione, beh, gli Australian Open non stanno deludendo. Le storie da scegliere sono tante e per tutti i gusti: la consacrazione del tennis italiano e di quello canadese, con quattro giocatori piazzati ai quarti di finale; la rinascita degli anziani francesi Gael Monfils e Alizé Cornet, redivivi dopo anni di risultati mediocri; oppure lo spettacolo pigro di Nick Kyrgios, in singolo contro Daniil Medvedev o in doppio – un po’ cheesy – con Thanasi Kokkinakis. O ancora: l’exploit della mastodontica estone Kaia Kanepi, ai quarti di finale da numero 115 del mondo. Voglio però parlare del torneo di, uno strano animale di un metro e 98 che è arrivato a Melbourne con un’idea semplice e precisa: ...

