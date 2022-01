Livorno | aggredito un dodicenne per le sue origini ebraiche

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) In un Paese che continua a reputarsi civile, la libertà sembra destinata a rimanere un lusso che in pochi possono permettersi. Che sia per motivi legati all’orientamento sessuale, al credo o alla provenienza, infatti, gli episodi di odio e intolleranza sono all’ordine del giorno. L’ultimo di questi, per non dire l’ennesimo, ha visto coinvolto un ragazzino di appena dodici anni die residente a Campiglia Marittima, in provincia di. Stando a quello che riferisce l’Ansa, il piccolo sarebbe statoda due ragazze di quindici anni e ricoperto di insulti antisemiti. Per questo motivo, il padre ha immediatamente sporto denuncia e ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale. Antisemitismo in provincia dialla vigilia della Giornata della Memoria Tra ...