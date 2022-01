LIVE Berrettini-Monfils 6-4 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: il romano vince un primo set giocato in maniera perfetta! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 LA RESISTENZA DI Berrettini! Monfils aveva risposto e si era preso le redini dello scambio, ribalta l’inerzia con il dritto carico in difesa l’azzurro. 0-30 Scende a rete con un attimo di ritardo Berrettini e Monfils gioca un gran passante con il dritto da lontano: in rete la volée bassa. 0-15 Rallenta nell’uscita con la testa della racchetta Berrettini sul dritto. 2-1 Monfils. Il francese tiene questo turno di battuta malgrado l’ennesimo doppio fallo. 40-15 Quarto ace per Monfils: due palle per il 2-1. 30-15 Addormenta lo scambio Berrettini sulla diagonale di rovescio e non riesce a chiudere con il dritto. 15-15 Scarico sul rovescio finale Berrettini ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 LA RESISTENZA DIaveva risposto e si era preso le redini dello scambio, ribalta l’inerzia con il dritto carico in difesa l’azzurro. 0-30 Scende a rete con un attimo di ritardogioca un gran passante con il dritto da lontano: in rete la volée bassa. 0-15 Rallenta nell’uscita con la testa della racchettasul dritto. 2-1. Il francese tiene questo turno di battuta malgrado l’ennesimo doppio fallo. 40-15 Quarto ace per: due palle per il 2-1. 30-15 Addormenta lo scambiosulla diagonale di rovescio e non riesce a chiudere con il dritto. 15-15 Scarico sul rovescio finale...

