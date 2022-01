Letta boccia la rosa del Cdx nomi Franceschini tifa Casini

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il punto imprescindibile per il Partito Democratico è che Mario Draghi o resti a Palazzo Chigi o si trasferisca al Quirinale. E nel colloquio di ieri a Montecitorio Enricoè stato chiarissimo con Matteo Salvini: il Pd non accetterà e non voterà nessun esponente che ha o che... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Letta boccia

"Così spacchi l'alleanza", è l'avvertimento dia Conte. Anche se in pubblico il segretario ... E nel pomeriggio, dopo un lungo braccio di ferro, il Pdla richiesta del capo politico Cinque ...Il centrosinistra però li hatutti e tre: 'Non riteniamo che su quei nomi possa svilupparsi ... Rimane alla finestra Franco Frattini che però non convince né Enriconé Matteo Renzi che lo ...Ancora una giornata di incontri fra i leader di partito alla ricerca di un’intesa sul nome del nuovo presidente della Repubblica. Dal vertice di centrodestra è uscita una terna di ...Il Nazareno pensa alle contromosse da opporre al nome della Casellati: oggi nuovo vertice. Il leader Pd non si fida dell'alleato e non ritiene che la trattativa sul premier al Quirinale sia chiusa. I ...