Latina, investita mentre va a scuola: bimba di 7 anni in codice rosso (Di martedì 25 gennaio 2022) Latina – Stava andando a scuola quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stata investita. Una bambina di 7 anni stamattina era in via Cilea a Latina e stava cercando di raggiungere il suo plesso scolastico quando è sopraggiunta una Fiat Panda che l’ha travolta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia locale. La piccola è stata trasportata in codice rosso in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latinailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022)– Stava andando aquando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è stata. Una bambina di 7stamattina era in via Cilea ae stava cercando di raggiungere il suo plesso scolastico quando è sopraggiunta una Fiat Panda che l’ha travolta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia locale. La piccola è stata trasportata inin ospedale,le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi utili a stabilire la dinamica dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

Advertising

rep_roma : Latina, bimba investita mentre va a scuola: è in codice rosso - Lunanotizie : ?? Bambina investita in via Cilea a Latina ?? Leggi qui - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Latina, bambina investita mentre va a scuola: è in codice rosso - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: #Latina, bambina investita mentre va a scuola: è in codice rosso - massimo_san : RT @SkyTG24: #Latina, bambina investita mentre va a scuola: è in codice rosso -