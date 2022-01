Incidente mortale a Latina | addio ad Alessandro | aveva 46 anni

(Di martedì 25 gennaio 2022) E’ stato un terribilequello avvenuto questa notte a Tufette, dove due auto si sono scontrate violentemente. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone e per una di esse è apparso subito che non c’è stato niente da fare: si trattava di un uomo deceduto poco dopo l’impatto. E’ stato identificato in queste ore comeCovelli, 46enne che lavorava in un ristorante diScalo. L’uomo stava tornando a casa quando è rimasto coinvolto nel tragicovia Tufette: la dinamica e la vittima E’ stato un bruttissimoquello avvenuto questa notte a Sermoneta, nello specifico a via Tufette. Nel punto dell’impatto la strada è particolarmente pericolosa: infatti via Tufette è perpendicolare alla ferrovia Roma-Napoli e, proprio lì, c’è il ...

