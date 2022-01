Grande Fratello Vip, Alex Belli cacciato dallo studio. Signorini: voglio la verità (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli cacciato dallo studio del Grande Fratello Vip da un Alfonso Signorini infuriato: ieri sera il conduttore del Gf Vip ha perso le staffe e ha messo fine alla telenovela – almeno per il momento – con un’uscita teatrale del protagonista maschile del triangolo che vede agli altri due lati Delia Duran e Soleil Sorge. Signorini chiede a Belli di dire finalmente la verità, ma all’ennesimo tentativo di Belli di riproporre la solita storiella, il conduttore si infuria e chiede il supporto degli autori: «Per favore buttatelo fuori, non posso lavorare così: siamo in diretta e mi rifiuto di lavorare così. Per favore vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte». A questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022)delVip da un Alfonsoinfuriato: ieri sera il conduttore del Gf Vip ha perso le staffe e ha messo fine alla telenovela – almeno per il momento – con un’uscita teatrale del protagonista maschile del triangolo che vede agli altri due lati Delia Duran e Soleil Sorge.chiede adi dire finalmente la, ma all’ennesimo tentativo didi riproporre la solita storiella, il conduttore si infuria e chiede il supporto degli autori: «Per favore buttatelo fuori, non posso lavorare così: siamo in diretta e mi rifiuto di lavorare così. Per favore vattene fuori. Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte». A questo ...

