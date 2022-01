Giucas il “finto rimbambito”: vota Nathalie con una scusa, ma la verità è… (Di martedì 25 gennaio 2022) Giucas Casella è uno dei concorrenti più avvantaggiati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Quasi sempre immune, mai nominato, non si è mai dovuto scontrare con il giudizio del pubblico. Considerato il “nonno del GF”, in realtà nel corso del tempo ha dimostrato di essere un “abile stratega” e un gran “paragnosta”. Non affronta mai litigi. Riesce a sgusciare da un gruppo all’altro con grande facilità e a farsi apprezzare da tutti. Ma c’è una persona che proprio lui non ha sofferto nella casa fin dal suo arrivo: Nathalie Caldonazzo. Le nomination a Nathalie Ogni volta che l’attrice era votabile, Giucas non ha mai perso occasione di nominarla. Ma, complice il fatto che il presentatore abbia una sfacciata simpatia per lui e non gli chiede mai motivazioni valide alle sue nomination, ha sempre ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022)Casella è uno dei concorrenti più avvantaggiati all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Quasi sempre immune, mai nominato, non si è mai dovuto scontrare con il giudizio del pubblico. Considerato il “nonno del GF”, in realtà nel corso del tempo ha dimostrato di essere un “abile stratega” e un gran “paragnosta”. Non affronta mai litigi. Riesce a sgusciare da un gruppo all’altro con grande facilità e a farsi apprezzare da tutti. Ma c’è una persona che proprio lui non ha sofferto nella casa fin dal suo arrivo:Caldonazzo. Le nomination aOgni volta che l’attrice erabile,non ha mai perso occasione di nominarla. Ma, complice il fatto che il presentatore abbia una sfacciata simpatia per lui e non gli chiede mai motivazioni valide alle sue nomination, ha sempre ...

