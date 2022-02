Frank Sinatra. Prhome e Arduz fuori col pezzo più G-Funk del’anno (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo il successo di “Run to the Sun” e “Per un Pugno di Riso”, Prhome pubblica l’ultimo video prima dell’uscita ufficiale del disco.Questa volta, ad accompagnarlo sono Arduz e GZD (che accompagna il brano attraverso il talk box) sopra a un beat del produttore sardo Rhamez. “Ho scelto di fare questo pezzo con Arduz” dichiara Prhome,”in primis perché è molto bravo e poi perché con lui, fra il ’97 e il 2003, ho condiviso tantissimi palchi e dischi con il gruppo Continuorilasso, il nostro vecchio gruppo”. Prosegue poi dicendo: “Questa canzone ci ha permesso di riunirci dopo circa 15 anni e tornare ancora. E magari sarà solo l’ inizio di un qualcosa che sta per ritornare?”Il nuovo brano, Frank Sinatra, è un pezzo G-Funk dall’appeal ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo il successo di “Run to the Sun” e “Per un Pugno di Riso”,pubblica l’ultimo video prima dell’uscita ufficiale del disco.Questa volta, ad accompagnarlo sonoe GZD (che accompagna il brano attraverso il talk box) sopra a un beat del produttore sardo Rhamez. “Ho scelto di fare questocon” dichiara,”in primis perché è molto bravo e poi perché con lui, fra il ’97 e il 2003, ho condiviso tantissimi palchi e dischi con il gruppo Continuorilasso, il nostro vecchio gruppo”. Prosegue poi dicendo: “Questa canzone ci ha permesso di riunirci dopo circa 15 anni e tornare ancora. E magari sarà solo l’ inizio di un qualcosa che sta per ritornare?”Il nuovo brano,, è unG-dall’appeal ...

Advertising

patialvescosta : Frank Sinatra e Antonio Carlos Jobim - 1967 - HQ - xcinefilax : Raga Yuman alla serata cover porta My Way di Frank Sinatra, se non la fa bene è un suicidio - japanxshifter : aspettando moltissimo la serata cover per la cover di my way di frank sinatra - sorralet : e Frank Sinatra hahahahaha - StevLova : @marchiscianella per alcune si... qualcuno osa de andre', qualcuno Bertoli, frank Sinatra... ma ce ne sono 3-4 che spaccheranno di brutto. -