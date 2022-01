Cosa vuol dire e chi sono i “franchi tiratori” (Di martedì 25 gennaio 2022) Cosa vuol dire franchi tiratori? Un termine che torna di attualità con l’elezione del presidente della Repubblica che si sta tenendo in questi giorni. Si tratta – come noto – di una locuzione che da anni è usata perlopiù in politica in riferimento a chi, grazie al voto segreto, esprime una preferenza diversa da quella L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022)? Un termine che torna di attualità con l’elezione del presidente della Repubblica che si sta tenendo in questi giorni. Si tratta – come noto – di una locuzione che da anni è usata perlopiù in politica in riferimento a chi, grazie al voto segreto, esprime una preferenza diversa da quella L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Giletti: 'Per me l'acquisto di Vlahovic vuol dire una cosa, Dybala lascerà la Juve' - AurelianoStingi : Ottime notizie dal fronte vaccini, ulteriore conferma che 3 dosi di Pfizer ( simile a Moderna) neutralizzano Omicro… - lucatelese : Oggi il festival balle Novacs è cult. Se non avere precedenza vuol dire “essere discriminati”, in ogni pronto socco… - MoltaHalma : RT @Alessandrella: - CateJuventina : RT @KarlOne71: La #Juventus ha dimostrato la sua potenza, che esercita quando serve. Quello che sta facendo impazzire molti, è la consapevo… -