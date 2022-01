Cassano su Insigne: “Meritava di restare a Napoli per un motivo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato della vittoria del Napoli sulla Salernitana e di Lorenzo Insigne alla BoboTV. Di seguito quanto evidenziato: “Con la Salernitana è stata una partita a senso unico dall’inizio alla fine. Per fare due nomi a caso, Juan Jesus era fuori da tutto, Anguissa giocava nel Fulham. Stanno facendo un capolavoro. Lobotka incredibile. Voglio anche fare i complimenti a Insigne che ha raggiunto Maradona a 115 gol. Se andiamo a vedere quello che Lorenzo ha fatto a Napoli è veramente un dispiacere che andrà via”. FOTO: Imago – Cassano Insigne “Mi dispiace perché Meritava di chiudere la carriera a casa sua e avrebbe potuto superare tutti i record, sia di gol che di presenze. Per quanto riguarda la squadra continuo a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Antonio, ex attaccante, ha parlato della vittoria delsulla Salernitana e di Lorenzoalla BoboTV. Di seguito quanto evidenziato: “Con la Salernitana è stata una partita a senso unico dall’inizio alla fine. Per fare due nomi a caso, Juan Jesus era fuori da tutto, Anguissa giocava nel Fulham. Stanno facendo un capolavoro. Lobotka incredibile. Voglio anche fare i complimenti ache ha raggiunto Maradona a 115 gol. Se andiamo a vedere quello che Lorenzo ha fatto aè veramente un dispiacere che andrà via”. FOTO: Imago –“Mi dispiace perchédi chiudere la carriera a casa sua e avrebbe potuto superare tutti i record, sia di gol che di presenze. Per quanto riguarda la squadra continuo a ...

Advertising

MomentiCalcio : #Cassano: '#Insigne meritava di chiudere la carriera nel #Napoli' - volpe_peppe : RT @tuttonapoli: Cassano: “Insigne meritava di chiudere la carriera a casa sua. Avrebbe battuto ogni record” - tuttonapoli : Cassano: “Insigne meritava di chiudere la carriera a casa sua. Avrebbe battuto ogni record” - Prince17237 : @GiuseppeRenzi3 @CalcioFinanza Chiesa, Insigne, Zaniolo, Cassano, Rossi, primo Balotelli per me non sono il nulla -