Bologna, ufficiale Aebischer: prestito con obbligo di riscatto (Di martedì 25 gennaio 2022) . Il comunicato della società felsinea Ora è anche ufficiale, il Bologna annuncia l’acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Michel Aebischer dallo Young Boys. IL COMUNICATO – Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Berner Sport Club Young Boys il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michel Aebischer fino al 30 giugno 2022, con l’obbligo di acquisizione definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) . Il comunicato della società felsinea Ora è anche, ilannuncia l’acquisto incondidi Micheldallo Young Boys. IL COMUNICATO – IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Berner Sport Club Young Boys il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Michelfino al 30 giugno 2022, con l’di acquisizione definitiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Bologna, UFFICIALE: preso Aebischer: Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Berner S… - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, Van Hooijdonk in prestito all'Heerenveen: ufficiale: L'attaccante olandese torna in patria f… - calsciomercato : UFFICIALE: Nuovo centrocampista per Mihajlovic arriva dallo Young Boys Aebisher #Bologna #Calciomercato - ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #VanHooijdonk… - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Bologna, dallo Young Boys arriva Aebisher: il comunicato del club -