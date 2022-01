Australian Open, Berrettini in semifinale: sfida con Nadal (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini vola in semifinale all’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, sconfigge il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti. Berrettini affronterà in semifinale il 35enne spagnolo Rafael Nadal, numero 5 del mondo e sesta testa di serie. L’iberico ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Venerdì andrà in scena la rivincita della semifinale agli US Open del 2019, vinta dallo spagnolo in 3 set e unico precedente tra i due. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Matteovola inall’, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 25enne romano, numero 7 del mondo e del seeding, sconfigge il 35enne francese Gael Monfils, numero 20 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo tre ore e 49 minuti.affronterà inil 35enne spagnolo Rafael, numero 5 del mondo e sesta testa di serie. L’iberico ha sconfitto il canadese Denis Shapovalov per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Venerdì andrà in scena la rivincita dellaagli USdel 2019, vinta dallo spagnolo in 3 set e unico precedente tra i due. L'articolo proviene da ...

