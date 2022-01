Australian Open 2022: Nadal resiste alla rimonta di Shapovalov e vola in semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal ha eliminato Denis Shapovalov ai quarti di finale degli Australian Open 2022, riuscendo a imporsi per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Approccio al match tutt’altro che idilliaco del canadese, probabilmente nervoso per il confronto con uno dei suoi idoli; spagnolo invece sul pezzo sin dal primo istante e martellante con le proprie armi da fondocampo, così come alla battuta. Dopo un primo set sostanzialmente senza storia, dura lotta nel corso del secondo frangente, risolta però dal tennista di Manacor con pazienza e dedizione durante ogni scambio, atteggiamento antitetico a quello dell’opponente, invece frenetico e spesso in errore. A partire dal terzo parziale, svolta delineata dall’atleta di Tel Aviv, sempre più convinto dei propri mezzi ed efficace in ogni zona del campo; ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafaelha eliminato Denisai quarti di finale degli, riuscendo a imporsi per 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. Approccio al match tutt’altro che idilliaco del canadese, probabilmente nervoso per il confronto con uno dei suoi idoli; spagnolo invece sul pezzo sin dal primo istante e martellante con le proprie armi da fondocampo, così comebattuta. Dopo un primo set sostanzialmente senza storia, dura lotta nel corso del secondo frangente, risolta però dal tennista di Manacor con pazienza e dedizione durante ogni scambio, atteggiamento antitetico a quello dell’opponente, invece frenetico e spesso in errore. A partire dal terzo parziale, svolta delineata dall’atleta di Tel Aviv, sempre più convinto dei propri mezzi ed efficace in ogni zona del campo; ...

