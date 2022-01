Australian Open 2022 | Ashleigh Barty demolisce Pegula ed accede alle semifinali

(Di martedì 25 gennaio 2022) Una dominantesi qualifica per ledegli. Non c’è stata partita nel secondo quarto di finale femminile, con la numero uno del mondo che ha demolito l’americana Jessicacon un perentorio 6-2 6-0 in un’ora e tre minuti di gioco. Per l’a è la seconda semifinale della carriera a Melbourne dopo quella ottenuta nel 2020, quando perse da Sofia Kenin. La partita di oggi è la quarta più veloce di sempre (senza ritiri) in questa edizione deglifemminili. Curiosità vuole che sono tutti match di, vinti rispettivamente con Bronzetti, Tsurenko, Giorgi ed oggi. Davvero un cammino ...

Il match tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, quarto di finale degli2022, si terrà domani all'alba o alla primissima mattina italiana, come terzo match sulla Rod Laver Arena dopo i quarti femminili Collins - Cornet e Swiatek - Kanepi. Sarà possibile ...Nadal ritorna sul quinto set e su come abbia resistito alla rimonta di Shapovalov: 'Ho provato a resistere nel quinto set, perchè non stavo bene. Ho servito bene e ho trovato qualche miracolo in ...Una dominante Ashleigh Barty si qualifica per le semifinali degli Australian Open 2022. Non c’è stata partita nel secondo quarto di finale femminile, con la numero uno del mondo che ha demolito ...AUSTRALIAN OPEN - Il day 10 di Melbourne chiuderà il programma dei quarti di finale del singolare maschile e femminile. Dall'1:00 Danielle Collins sfiderà Alizé ...