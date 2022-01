Alessandro Basciano torna a dormire con Sophie e “rompe” il giuramento (Di martedì 25 gennaio 2022) Basciano torna a dormire con Sophie Si pensava che la lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni fosse un punto di non ritorno stavolta. Specie quando lei ha buttato fuori dalla sua stanza le cose del ragazzo. Ma non solo. Il ragazzo, infatti, ha fatto una promessa, giurando su suo figlio che non avrebbe più L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022)conSi pensava che la lite traCodegoni fosse un punto di non ritorno stavolta. Specie quando lei ha buttato fuori dalla sua stanza le cose del ragazzo. Ma non solo. Il ragazzo, infatti, ha fatto una promessa, giurando su suo figlio che non avrebbe più L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Alessandro e Sophie pregano per “rompere” il giuramento fatto da Alessandro #gfvip - ChiaraRita2 : Comunque Alessandro Basciano è un icona di trash chi l’avrebbe mai detto #jerù - Scrivosolocazz : RT @Linda07861689: Manila: di pìù, la sorella di Alessandro conferma che è meglio Jessica Basciano: di più, Jessica conquista Alessandro co… - x_juanstylvato5 : RT @BITCHYFit: Ma in che senso il Padre Nostro ed il fioretto annullerebbe il giuramento di Alessandro Basciano? Siamo nel 2022 o nel 1022?… - EliaRos97725832 : RT @BITCHYFit: Ma in che senso il Padre Nostro ed il fioretto annullerebbe il giuramento di Alessandro Basciano? Siamo nel 2022 o nel 1022?… -