Tre giorni in parete a 21 anni. La «prima» di Dario in Presolana (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’impresa invernale e in solitaria sulla Direttissima, nella parete Nord Ovest. «Ho realizzato un sogno iniziato quando papà mi portava a camminare in Valle Brembana». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’impresa invernale e in solitaria sulla Direttissima, nellaNord Ovest. «Ho realizzato un sogno iniziato quando papà mi portava a camminare in Valle Brembana».

Advertising

cmdotcom : #Milan, ecco #Lazetic: domani i dettagli, tra tre giorni in Italia - fleinaudi : #16gennaio2022 Il 16 Gennaio 1969 ti sei dato fuoco. Tre giorni dopo, 19 Gennaio del 1969, sei diventato immortale.… - tancredipalmeri : C’è da dire che alla Juventus in tre giorni - tra carezza a Bonucci e ben 2 rigori condonati contro l’Udinese - è a… - vincenzodaddett : - ritaoraful : @beppemiletto @messaggidivita @Corriere Non ti rendi conto che non c'è niente di scientifico nel prolungare un pass… -