Sondaggi Index: Pd con quasi tre punti di vantaggio su FDI

Per il 57,6% degli italiani Draghi deve rimanere a capo del governo fino al 2023. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi Index Research per Piazza Pulita. Nel caso in cui il premier dovesse diventare Presidente della Repubblica, il 61,1% ritiene che non si dovrebbe andare ad elezioni. I Sondaggi Index hanno rilevato anche le intenzioni di voto ai partiti. Il Pd resta la prima forza col 22,1% dei consensi e con quasi tre punti di vantaggio su Fratelli d'Italia sondato al 19,5%. Terza la Lega al 18,6% mentre il Movimento 5 Stelle segue al 14,4%. Forza Italia è data al 7,8% e Azione al 4%. Gli altri partiti sono tutti sotto la soglia di sbarramento del 3%. Italia Viva e Sinistra Italiana sono appaiate al 2,4%, i Verdi al 2,3%, Mdp al 2,2%, +Europa all'1,5%.

