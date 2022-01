Scuola: dal prossimo anno al via liceo per transizione ecologica e digitale (3) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Al centro c'è la sfida di vivere un nuovo modo di apprendere e insegnare, che favorisca le capacità cognitive, emotive e relazionali", commenta Elena Ugolini, rettrice delle scuole Malpighi e tra i promotori del progetto. Per Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell'Iss Majorana di Brindisi e capofila della rete di scuole coinvolte nel progetto, "il rapporto stretto con gli atenei permetterà anche alle scuole di svolgere meglio la propria funzione di orientamento e di trampolino di lancio ai successivi studi universitari”. Quattro le università coinvolte nella sperimentazione: Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l'Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children. “Gruppi di docenti di Scuola superiore e universitari, insieme ad esperti delle aziende – osserva Antonio Capone, preside della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - “Al centro c'è la sfida di vivere un nuovo modo di apprendere e insegnare, che favorisca le capacità cognitive, emotive e relazionali", commenta Elena Ugolini, rettrice delle scuole Malpighi e tra i promotori del progetto. Per Salvatore Giuliano, dirigente scolastico dell'Iss Majorana di Brindisi e capofila della rete di scuole coinvolte nel progetto, "il rapporto stretto con gli atenei permetterà anche alle scuole di svolgere meglio la propria funzione di orientamento e di trampolino di lancio ai successivi studi universitari”. Quattro le università coinvolte nella sperimentazione: Bocconi, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata e l'Università degli Studi di Padova con lo spin-off Mind4Children. “Gruppi di docenti disuperiore e universitari, insieme ad esperti delle aziende – osserva Antonio Capone, preside della ...

Advertising

Loredanataberl1 : RT @SolariPaolo: Mio figlio 8 anni non va a scuola dal 17/12 Noi positivi TUTTI, lui MAI 1 sintomo Il 20 ci negativizziamo, MA LUI DEVE ST… - AnastasiaLatini : @1990Alessio Non proprio, ha ribadito semplicemente che la scuola è un diritto universale di tutti, un mezzo di ema… - DiegoNatoli2 : RT @DaniaFalzolgher: @Cataldi_Pie Dacia Maraini a proposito della scuola: 'Dal punto di vista istituzionale non è molto migliorata la scuol… - lillo_letterio : Assolutamente corretto. Se si volesse fare reale formazione al lavoro, al termine della scuola, dal 15/6 al 15/7, p… - TV7Benevento : Scuola: dal prossimo anno al via liceo per transizione ecologica e digitale (3)... -