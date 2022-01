**Quirinale: Letta media, con Salvini dialogo aperto, sul tavolo Colle e nodo governo** (3) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - Intanto l'ipotesi Draghi prende talmente tanta quota durante la giornata che nei capannelli in Transatlantico si parla, più che di Quirinale, del nuovo governo. Con tanto di totonomi. Gira forte uno spin secondo il quale l'incontro tra Salvini e Draghi sarebbe andato male perché il leader leghista si sarebbe impuntato sul suo fedelissimo Nicola Molteni al Viminale. Voci che corrono pure in Transatlantico. "Per noi è indigeribile", la reazione tra i parlamentari dem. Che sia verosimile o meno, lo spin -che non arriva dal centrodestra- conferma che una trattativa effettivamente sarebbe in piedi. Su come si concluderà, i parlamentari d'esperienza non si spingono a prevederlo. Il gioco degli incastri tra i desiderata dei vari partiti sul governo, in caso di trasloco di Draghi al Colle, è un risiko ad alto rischio". Nessuno vuole diminuire ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - Intanto l'ipotesi Draghi prende talmente tanta quota durante la giornata che nei capannelli in Transatlantico si parla, più che di Quirinale, del nuovo governo. Con tanto di totonomi. Gira forte uno spin secondo il quale l'incontro trae Draghi sarebbe andato male perché il leader leghista si sarebbe impuntato sul suo fedelissimo Nicola Molteni al Viminale. Voci che corrono pure in Transatlantico. "Per noi è indigeribile", la reazione tra i parlamentari dem. Che sia verosimile o meno, lo spin -che non arriva dal centrodestra- conferma che una trattativa effettivamente sarebbe in piedi. Su come si concluderà, i parlamentari d'esperienza non si spingono a prevederlo. Il gioco degli incastri tra i desiderata dei vari partiti sul governo, in caso di trasloco di Draghi al, è un risiko ad alto rischio". Nessuno vuole diminuire ma ...

