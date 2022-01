Quirinale | al primo voto due terzi di schede bianche Maddalena 36 voti | Mattarella 16 | Cartabia 9

(Di martedì 25 gennaio 2022) Fumata nera nella prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. A farla da padrone sono state le,...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale primo

Non c'è ancora un nome condiviso tra le forze politiche di maggioranza. Colloqui tra Draghi e i leader dei partiti. Faccia a faccia tra Salvini ed Enrico Letta: "Si è aperto un dialogo". Il segretario ...... Prima Matteo Salvini, poi Enrico Letta ... Draghi lavora d'intesa con Letta, che deve fare i conti con i malumori di Franceschini e Orlando, per andare al Quirinale. Perché, come dice il leader dem, ...Lo ha affermato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dopo aver partecipato nell'Aula di Montecitorio alla prima votazione per eleggere il presidente della Repubblica.