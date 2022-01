Precisione wereable | disparità di risultati in base ad alcuni fattori

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Come ben sappiamo, molti wearable, specialmente gli smartwatch, sono dotati di sensori ottici impiegati per diverse funzionalità, ma a quanto pare essi presentano un malfunzionamento se indossati da utenti con pelle più scura o con problemi di obesità. Questi dati sono emersi da uno studio condotto da Jessica Ramella-Roman, professoressa associata della Floria International University, che lavora sui sensori di bioimaging. Tale lavoro di analisi ha avuto come oggetto il segnale PPG (fotopletismografia), semplice tecnica ottica utilizzata per individuare i cambiamenti volumetrici nel sangue nella circolazione periferica, ed è stato svolto su tre orologi intelligenti: Apple Watch Series 5, Fitbit Versa 2 e Polar M600. Le persone con epidermide più scura presentano una maggiore melanina, ovvero il pigmento che conferisce il colore alla pelle, ai capelli e agli occhi, e quindi tendono ...

Precisione wereable

