Pnrr | avviso per i Comuni della Città metropolitana di Napoli | progetti da 50 mln di euro per rilanciare il territorio

La Città metropolitana di Napoli, nell'ambito delle finalità di implementazione della linea progettuale "Piani Integrati-Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)", ha approvato l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse e selezione di proposte progettuali da parte dei Comuni appartenenti all'area metropolitana di Napoli per valutare la candidatura al finanziamento per progetti finanziabili pari ad un importo complessivo di 351.207.758 euro ripartito in sei anni, dal 2021 al 2026. I progetti integrati per zona omogenea oggetto di finanziamento non potranno avere costo totale inferiore a 50 milioni di euro e devono riguardare nello specifico: la ...

