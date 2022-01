Per prepararsi allo Spazio serve esplorare l’Antartide (Di lunedì 24 gennaio 2022) Perché le agenzie spaziali scelgono spesso l’Antartide come base di addestramento per gli astronauti? Antartide e Spazio, evidentemente, hanno molto in comune: o meglio, le somiglianze si notano tra Antartide e Marte. Justin Packshaw e Jamie Facer Child esploratori in Antartide per la NASA e l’ESA (ESA) – curiosauro.itViaggi nello Spazio: al Polo Sud ci si prepara per Marte È già successo in passato e succederà in futuro. Gli astronauti vengono spediti al Polo Sud per prepararsi ai loro viaggi nello Spazio. Per esempio l’ESA e la NASA hanno organizzato una spedizione in Antartide di ben ottanta giorni per testare la resistenza e i limiti del fisico umano in vista dei prossimi viaggi su Marte. A quanto ne sappiamo, Justin Packshaw e Jamie Facer Childs, in questo momento, si trovano da qualche parte in ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Perché le agenzie spaziali scelgono spessocome base di addestramento per gli astronauti? Antartide e, evidentemente, hanno molto in comune: o meglio, le somiglianze si notano tra Antartide e Marte. Justin Packshaw e Jamie Facer Child esploratori in Antartide per la NASA e l’ESA (ESA) – curiosauro.itViaggi nello: al Polo Sud ci si prepara per Marte È già successo in passato e succederà in futuro. Gli astronauti vengono spediti al Polo Sud perai loro viaggi nello. Per esempio l’ESA e la NASA hanno organizzato una spedizione in Antartide di ben ottanta giorni per testare la resistenza e i limiti del fisico umano in vista dei prossimi viaggi su Marte. A quanto ne sappiamo, Justin Packshaw e Jamie Facer Childs, in questo momento, si trovano da qualche parte in ...

