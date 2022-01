Ora il “Financial Times” vuole Draghi al Colle: «Un’elezione divisiva preoccupa i mercati» (Di lunedì 24 gennaio 2022) In Italia ”il voto per il nuovo capo dello Stato potrebbe indebolire il governo e danneggiare le prospettive di una riforma economica”. La riflessione è del Financial Times. Che dedica al Quirinale e alla successione di Mattarella una nuova lunga analisi. Con i riflettori puntati anche sulle ricadute economiche. Il Financial Times “vuole” Draghi ”Dal suo arrivo al governo” – scrive il quotidiano britannico che vorrebbe trasferire il premier sul Colle più alto – Draghi ha rivitalizzato la fiducia dei mercati e degli investitori grazie a una campagna vaccinale di successo e politiche di bilancio espansive per far accelerare la ripresa economica”. Il Financial Times, nel giorno del primo turno di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) In Italia ”il voto per il nuovo capo dello Stato potrebbe indebolire il governo e danneggiare le prospettive di una riforma economica”. La riflessione è del. Che dedica al Quirinale e alla successione di Mattarella una nuova lunga analisi. Con i riflettori puntati anche sulle ricadute economiche. Il”Dal suo arrivo al governo” – scrive il quotidiano britannico che vorrebbe trasferire il premier sulpiù alto –ha rivitalizzato la fiducia deie degli investitori grazie a una campagna vaccinale di successo e politiche di bilancio espansive per far accelerare la ripresa economica”. Il, nel giorno del primo turno di ...

