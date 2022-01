Omicron, per l’Oms è “la fine della pandemia” in Europa. Ma l’esperto frena: “È presto per dirlo” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Fare previsioni con un virus così variabile è sempre molto complicato. Credo che quello dell’Oms sia solo un auspicio ma, oggi, non ci sono elementi sufficienti per dire che con Omicron è arrivata la fine della pandemia. Tutta questa sicurezza potremmo averla tra un po’”. Così Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta all’Adnkronos Salute quanto affermato dal direttore generale dell’Oms per l’Europa, il quale ha detto che è “plausibile” che con la variante Omicron l’Europa “si stia avviando alla fine della pandemia”. “Certamente la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Fare previsioni con un virus così variabile è sempre molto complicato. Credo che quello delsia solo un auspicio ma, oggi, non ci sono elementi sufficienti per dire che conè arrivata la. Tutta questa sicurezza potremmo averla tra un po’”. Così Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientificoSocietà italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta all’Adnkronos Salute quanto affermato dal direttore generale delper l’, il quale ha detto che è “plausibile” che con la variantel’“si stia avviando alla”. “Certamente la ...

